Atleti di casa in evidenza al Trofeo Apnea Dinamica

In 76 da tutta Italia, che al tempo delle restrizioni da Covid con annesse quarantene, è davvero un bel numero. La Sub Haggi Statti San Marino e Sub Riccione Gian Neri, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, hanno organizzato il Trofeo Apnea Dinamica Romagna e San Marino giunto alla dodicesima edizione. La prova del Multieventi è valida quale Campionato Regionale Emilia-Romagna, Campionato Sammarinese e come selettiva di Campionato Italiano. Tra i sammarinesi 6 atleti nella DYN (dinamica con attrezzi): in terza categoria primo posto per Alvaro Casali e sesto per Davide Cesarini; entrambi hanno conquistato l'accesso alla seconda categoria. Nella Elite maschile quarto posto per Aldo Babboni, ad un soffio dal podio confermando il livello dimostrato al Mondiale di Serbia. Nono Agostino Ricci. Elite femminile con podio per Sara Mordini che aggiunge il personale di 110 metri. Tra i DNF (senza attrezzi) Marco Stacchini centra podio e seconda categoria. Graduatorie assolute conquistate da Caterina Cappelli dell'H2BO di Bologna 166,7 e Tommaso Buglioni del CSA Padova. 181,7.