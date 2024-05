A Lanzada, in provincia di Sondrio, si sono svolti i Campionati Italiani di Corsa in Montagna sulla distanza di 13 chilometri e un dislivello di 600 metri. Grande prova di Valentina Venerucci che ha conquistato il 6° posto assoluto. Nella prima prova dei Campionati Sammarinesi di corsa su strada, secondo posto per Davide Venerucci. Quarto classificato Diego Amadio, sesto Andrea Cenni. Terzo posto assoluto nella gara femminile per Melissa Crescentini.