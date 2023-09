Baseball, inizia in salita la finale di San Marino, Bologna vince gara1

Bella partita al Gianni Falchi che premia i padroni di casa. La Fortitudo s’impone 3-2 contro i campioni in carica nella prima partita della finale scudetto agli extra-inning. San Marino avanti dopo il primo attacco e Bologna che pareggia al secondo attacco. I Titani tornano avanti alla terza ripresa. La nuova parità Bologna la raggiunge all’ultimo attacco. Si va avanti e dopo due extra-inning è decisivo il fuoricampo di Liberatore, il primo in stagione. La Fortitudo vince 3-2 gara1 e va avanti nella serie. Si resta a Bologna per gara2.