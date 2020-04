Baseball: serie A divisa in due gironi

Il presidente della FIBS Andrea Marcon ha incontrato in videoconferenza le società di baseball sulle novità che riguarderanno il campionato 2020. La proposta, avvallata, dai club è stata quella di prevedere alla partenza del campionato nel week-end 13-14 giugno due raggruppamenti da 5 squadre. Grizzlies Torino, Collecchio, Fortitudo Bologna, Parma e Rangers Redipuglia nel primo e Nettuno City, Nettuno 2, San Marino, Macerata e Godo nel secondo. La regular season sarà strutturata su girone di andata e ritorno con semifinali incrociate al meglio delle 5 gare e poi finale per lo scudetto, anche in questo caso in una serie al meglio delle 5 partite. Da valutare la possibilità di disputare la Coppa Italia. La stagione così strutturata si chiuderebbe il 12 settembre. Il presidente Marcon ha inoltre ricordato che la CEB ha ufficializzato la cancellazione di tutte le coppe europee per club per la stagione 2020