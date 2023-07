Bronzo per Matilde Terenzi nello Skate Cross ai Campionati Italiani

Matilde Terenzi e Alessia Conti hanno rappresentato la Federazione Sammarinese Roller Sports al Campionato Italiano Freestyle, categorie allievi e ragazzi, svolto a Lamezia Terme. La competizione è iniziata con la disciplina Classic, dove Terenzi, categoria Allievi femminile, si è classificata ottava e Conti, categoria ragazzi femminile, 23'. Nella stessa giornata si è disputata il Battle: Matilde Terenzi, ha confermato la sua preparazione aggiudicandosi un nono posto. Si è passati poi allo Slide, specialità modificata per l’occasione dall’organizzazione che ha scelto di non utilizzare il tradizionale tappeto. Terenzi è riuscita ad arrivare in finale eseguendo correttamente tutte le sue frenate, aggiudicandosi il quarto posto. In seguito è toccato al Roller Cross, nel quale la giovane Matilde Terenzi ha sfiorato il podio, concludendo quarta. Nella disciplina dello Skate Cross, debutto assoluto per Matilde Terenzi, la sammarinese non si è fatta intimorire ed è riuscita a mettersi al collo la medaglia di bronzo. Infine lo Speed Slalom, quinta posizione di Matilde Terenzi con il tempo di 4.83.