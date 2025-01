Castiglioni: "La Ginnastica torna ai Giochi dei Piccoli Stati dopo 16 anni e sogna la serie A2"

Sentiamo Fabrizio Castiglioni

Fabrizio Castiglioni è stato confermato Presidente della Federazione Sammarinese Ginnastica:

"Sarà un quadriennio impegnativo, perché abbiamo degli appuntamenti molto importanti. Già dalla Primavera-estate, iniziando dalla conferma del campionato di serie B, cercando di confermare la posizione dell'anno scorso e migliorarsi. Migliorarsi vuol dire andare in serie A2, quindi sarebbe un sogno. Poi ci sono i Giochi dei Piccoli Stati, che per noi, per una piccola federazione, sono un appuntamento importantissimo. Dopo 16 anni ritorna a esserci la ginnastica ritmica e il nostro sogno è fare bella figura e portare a casa qualche bel risultato".

Dal punto di vista degli atleti, come sta il movimento, dalla base fino all'agonismo?

"Il movimento è in crescita, questo è il lavoro fatto negli anni. Abbiamo circa 80 bambine che partecipano a gare della Federazione Italiana, quindi nel circuito italiano. Poi di queste qui ce ne sono 8, diciamo le 8 eccellenze, che sono tesserate alla Federazione Internazionale, e noi le portiamo in giro per il mondo a rappresentare San Marino".

Un direttivo in gran parte confermato, c'è qualche new entry?

"Il Consiglio Federale è quello del ciclo precedente, con Irene e Barbara, Maria Rosa, Alessandro e Massimiliano. Abbiamo un nuovo ingresso, il nuovo sindaco, Massimiliano, e anche lui saprà darci una mano".