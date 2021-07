Corsetti: "Siamo qui per fare esperienza e migliorarci"

Nel video l'intervista a Luca Corsetti

"Si è preparata per cercare di migliorare il suo personale di 16.45. Questa per noi è una grande opportunità e cercheremo di raccoglierla al meglio - ha detto Luca Corsetti-. Il Direttore Tecnico di nuoto ha già partecipato alle Olimpiadi con l'Italia, prima volta con San Marino. " Arianna è giovane, ci mette tutto se stessa, e per noi essere qui è il giusto premio per i suoi sforzi. Domani scenderà in vasca in una batteria di qualifica in cui proverà a dare tutto quello che ha in corpo. Sta bene è concentrata - ha concluso Corsetti- e vuole fare una grande gara"