Cronometristi, Giorgio Guerra: "La nostra è una missione importante, non sempre capita"

"È un impegno che è stato comunque anche richiesto da tutti i tesserati, perché comunque questa figura come Presidente porta via tanto tempo, perché ci sono le relazioni con organizzatori, con la Federazione Italiana Cronometristi, con cui abbiamo fatto un accordo l'anno scorso di collaborazione, e a quanto pare tutti hanno voluto all'unanimità che continuassi per il terzo mandato, poi dopo vedremo prossimamente, il quarto non credo, però il terzo lo faremo, cercheremo di farlo al meglio, perché è quello che ha richiesto il gruppo e lo faremo, ci impegneremo come al solito".

La sua è una federazione di servizio, come viene appunto definita, è fondamentale però perché senza di voi tantissime gare non si potrebbero fare.

"Questo è l'argomento di difficile interpretazione da parte di qualcuno, in realtà noi abbiamo un mandato che è quello di aiutare lo sport dilettantistico per poi arrivare possibilmente al professionismo, perciò noi dobbiamo seguire tutte le gare minori, per far capire agli atleti che cosa vuol dire fare attività sportiva, perché ci sono gli allenatori, chiaramente che li portano sulla strada, però poi noi dobbiamo fargli capire cosa vuol dire veramente fare le gare. È una missione importante che purtroppo non viene capita perché è un volontariato di suo e non c'è la possibilità di far capire l'importanza che abbiamo nel dare la possibilità ai ragazzini di confrontarsi nel mondo dello sport e capire poi quello che potrebbe essere veramente il professionismo dove le regole e il tempo, in questo caso nostro, giudica se sei in grado di arrivare sullo scherzino più alto oppure no"