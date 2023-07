Eyof 2023, tennis: Talita Giardi cede alla svedese Deng

Talita Giardi impegnata al Festival Olimpico della Gioventù Europea in svolgimento a Maribor. La giovane tennista biancazzurra, che al primo turno si era imposta con autorità contro la kosovara Mislimi, si è dovuta arrendere alla svedese Tiana Deng con il risultato di 6-0 6-1. “La forza dell’avversaria, che è nelle prime 100 posizioni della classifica ITF Junior, si è fatta sentire – il commento del tecnico Alice Balducci -. È stata comunque un’esperienza positiva. Prendiamo il buono che è stato fatto e l’esperienza accumulata”. Oggi torna in vasca Ilaria Ceccaroni per le batterie dei 200 stile libero. Impegnati in gara anche i portacolori dell’atletica leggera, Matias Francini e Chiara Casadei, che affronteranno entrambi i 200 metri.