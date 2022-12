Sulla chiusura della piscina dei Tavolucci è intervenuto Marco Rossini, il presidente della Federnuoto del Titano si auspica una rapida riapertura: "Siamo pronti per la ripresa delle attività". Il numero 1 della Federazione Sammarinese, sottolineando anche la necessità di valutare nuovi investimenti in strutture: "È necessaria la realizzazione di una vasca per il riscaldamento al Multieventi per l'attività agonistica e quella didattica".