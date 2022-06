Grande festa per "La Titanica" ribattezzata la mille miglia su due ruote

Partenza puntuale dalla suggestiva piazza grande di Borgo Maggiore, sede dell'inizio e del termine della prima cicloturistica “La Titanica”. Accompagnati dal folklore, e la bellezza di uomini e donne appartenenti alla Federazione sammarinese Balestrieri e Sbandieratori, gli oltre 120 iscritti alla prima edizione de “La Titanica” si sono presentati al via con addosso le divise storiche dei ciclisti di un tempo. E' stata ribattezzata la “mille miglia su due ruote”, l'idea della VirtusBike, società affiliata alla Federciclismo sammarinese ha centrato in pieno l'obiettivo, attirando sul Titano i grandi appassionati del ciclismo che fu. Prima della partenza premio alla carriera per Angiolino Piscaglia classe 1932, 90 anni per lui e ancora una gran voglia di andare in bici. Premio vintage per il ferrarese Giuseppe Ucci che si è presentato con la bicicletta più anziana classe 1925. Istituzioni vicine a questo genere di manifestazioni, non poteva mancare l'appassionatissimo di ciclismo, il Segretario all'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e il Segretario per l'Ambiente e il Territorio Stefano Canti.