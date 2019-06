I Capitani Reggenti e i vertici del CONS ricevuti a Losanna da Thomas Bach

In occasione del 60° anniversario dalla fondazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori hanno incontrato il presidente del CIO Thomas Bach a Losanna. Insieme ai Capi di Stato il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il segretario generale Eros Bologna. Durante l'incontro i Capitani Reggenti hanno visitato il Museo Olimpico accompagnati da Thomas Bach che ha ricevuto l'invito ufficiale per partecipare ai festeggiamenti per il 60° anniversario del CONS in programma per il prossimo 14 dicembre. La Reggenza ha proseguito la sua visita anche nella sede della UEFA a Nyon con il presidente Aleksander Ceferin.