I Titans superano Tolentino 71-66 e giocheranno i play off col fattore campo

La Pallacanestro Titano trova la vittoria che cercava. Battendo Tolentino 71-66 i sammarinesi hanno centrato l'obiettivo di chiudere nei primi 2 posti la stagione regolare, che vuol dire play off da disputare con il vantaggio del fattore campo. I Titans sono partiti fortissimo nel primo quarto, con ottime percentuali al tiro tanto da trovarsi dopo 8 minuti di partita avanti sul 25-10. Ad inizio di secondo quarto i marchigiani trovano coraggio e due triple, rientrano, per poi venire nuovamente respinto dalla Titano che all'intervallo lungo ci va sul 40-30.

Il terzo è un quarto piuttosto bloccato nel quale si segna poco e Tolentino rosicchia punto su punto tutto il margine fino a trovarsi sul 46-42 a due soli possessi di ritardo. Qui Raschi suona la carica e i ragazzi di Porcarelli giocano una quarta frazione di grande spessore. Tolentino non molla niente, non ci sono strappi fino al triplone di carattere di Altavilla che sul 67-61 riporta i sammarinesi sul +6. Si arriva con San Marino sempre avanti e Tolentino sempre in scia a 10 secondi dalla fine sul 69-66, ma Raschi dalla lunetta chiude i conti di una vittoria sofferta e preziosa.