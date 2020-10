Il San Marino Baseball fa sapere che il ricavato della vendita dei biglietti di gara3 della finale scudetto contro Bologna è stato di 1700 euro ed è stato consegnato all’Iss. La volontà del baseball San Marino è stata quella di aiutare, per quanto possibile, l’Istituto per i progetti e gli interventi che ha avviato per l’emergenza Covid-19, lavorando con professionalità e impegno, a difesa della salute dei cittadini.