Junior Open: definite le due finali dei tabelloni maschile e femminile

A San Marino si sono giocate le semifinali dello Junior Open, torneo ITF Under 18. Il primo giocatore a staccare il pass per la finalissima è stato Giulio Perego, vittorioso per 6-3 7-5 sul toscano Leonardo Rossi. In finale troverà il riccionese Marcello Serafini che si è sbarazzato in due set, 6-2 6-4 di Luca Castagnola. In campo femminile, la milanese Rubina De Ponti ha ottenuto l'accesso alla finale superando in rimonta Chiara Girelli con il punteggio di 3-6 6-4 6-2. La De Ponti affronterà la rumena Vanessa Popa, vincitrice del match che la opponeva a Jennifer Ruggeri con il risultato di 6-3 6-0. Le finali di singolare sono in programma in contemporanea, domani mattina alle 10.00, sui campi di Montecchio.