Via al girone di ritorno per le squadre della Juvenes tennistavolo. In C1 è arrivato un ko per 5-0 contro la capolista Villa d'Oro Modena, in C2 invece i biancazzurri battono 4-3 Montemarciano, che in classifica è seconda davanti ai biancazzurri. Decisive le due vittoie a testa dei giovani Pietro Bologna e Andrea Morri, rispettivamente 13 e 19 anni.