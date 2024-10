L'aeronautica sammarinese trionfa ancora grazie a Cristian Selva che vince il tricolore nell'Imac Intermediate

L'aeronautica sammarinese conquista un ulteriore risultato di prestigio con Cristian Selva, che si è aggiudicato il titolo italiano di categoria Intermediate. Nell'ultima tappa del calendario IMAC, andata in scena a Siena, Selva ha vinto tutte le manche di gara, lasciandosi alle spalle Luca Proietti e Marco Doria.

Per lui è il secondo titolo consecutivo, dopo che nella passata stagione ha trionfato nella categoria Sportsman. Nella stessa manifestazione è arrivato anche il secondo posto di Massimo Selva nell'Unlimited, diventando quindi vice-campione italiano.

Per Massimo Selva è arrivata la vittoria nel volo più complicato, ovvero quello sconosciuto che viene consegnato agli atleti solo la sera prima e senza possibilità di prova. Nel frattempo, Sebastiano Silvestri è in preparazione per la gara negli Stati Uniti alla quale parteciperanno i migliori piloti al mondo.