La prima volta del Ministro Andrea Abodi a San Marino

La prima storica visita del ministro Andrea Abodi a San Marino parte dal cuore pulsante dello sport biancoazzurro. Sono i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Andrea Belluzzi, ad accogliere insieme al presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, il ministro Abodi al Multieventi. Nella sala del Comitato Esecutivo del CONS, il primo momento di incontro fra i rappresentanti dello sport e della politica sammarinese e la delegazione guidata dal ministro italiano. Un'occasione anche per visitare gli impianti del centro sportivo di Serravalle, dalla piscina, alla palestra, il diamante del baseball, passando per il San Marino Stadium fino a raggiungere il Museo dello Sport e dell'Olimpismo. Un vero e proprio viaggio nella storia sportiva del Titano, celebrata attraverso le sue Federazioni Sportive e la partecipazione di San Marino alle Olimpiadi. Oltre 60 anni di storia, raccontata anche e soprattutto con le tre storiche medaglie conquistate a Tokyo 2020.

La visita del Ministro per lo Sport e i Giovani è proseguita a Palazzo Mercuri. Un altro momento di incontro per ribadire la reciproca stima e volontà di collaborare. Atteso per il mese di aprile la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le due Repubbliche che tenga in considerazione le reciproche unicità, intensificando la collaborazione con lo scopo di valorizzare l'identità sammarinese e quella italiana. Dopo il consueto scambio di doni, la delegazione si è spostata a Palazzo Pubblico per il momento più alto della visita del Ministro Abodi con l'udienza ufficiale con i Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. I Capi di Stato hanno sottolineato il ruolo primario che lo sport ha a tutti i livelli e il suo valore altamente formativo soprattutto per i giovani. Un momento intenso e decisamente emozionante anche per il Ministro Andrea Abodi che a conclusione della sua visita ha ricevuto l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata da parte del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. Un ulteriore attestato di stima nei confronti del Ministro per lo Sport e per i Giovani italiano.