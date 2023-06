Ai Giochi Olimpici Europei in Polonia Alessandra Perilli non riesce a centrare l'accesso alla semifinale. La tiratrice sammarinese si ferma in semifinale superata allo shoot-off dalla finlandese Makela-Nummela. Oro all'Italia con Jessica Rossi che conquista anche il pass per Parigi, argento alla finlandese Makela-Nummela e bronzo per la slovacca Spotakova.