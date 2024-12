Lorenzo Bugli vince la Podistica di Natale

L'intervista a Lorenzo Bugli

Quando lo starter ha dato il via alla Podistica di Natale numero 52, erano le 9,30 in punto e nonostante i pochissimi gradi sopra lo zero erano il gruppo era formato da 400 tra atleti e appassionati che invece hanno partecipato alla "non competitiva". Ancora una volta il GPA San Marino ha fatto centro nell'organizzare una gara impegnativa tecnicamente, forse unica per il paesaggio e che ormai va da sola a calendario figlia della passione e la competenza di chi la mette in piedi. A vincere sulle strade di casa è Lorenzo Bugli arrivato sul traguardo in 49'49'' davanti a Ahmed Eddadi e Andrea Bonoli. Percorso di testa e "coast to coast" per Beatrice Boccalini, vincitrice tra le donne davanti a Federica Moroni e Giorgia Bandini. Sulla pista del San Marino Stadium anche l'arrivo dell'Urban Trail dei Castelli, gara conquistata da Luca Zamagni.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli, vincitore