Si è chiuso in Polonia il Campionato del Mondo di Pesca Sportiva per Club. San Marino, rappresentato dalla Lenza Biancazzurra, ha chiuso al 24^ posto su 36 squadre partecipanti. Ottima prestazione di Jacopo Angelini che ha chiuso una prova in terza posizione.

Nel frattempo si è svolta anche la prima prova del Campionato Sammarinese “Veterani” con i due settori vinti da Renzo Francioni e Romano Pasquinelli e la prima della categoria “Master”, conquistata da Denis Drudi.