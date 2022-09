Mondiali Lotta: Myles Amine battuto nei quarti

Un errore è fatale per Myles Amine Mularoni, che nei quarti di finale dei mondiali di Belgrado, categoria 86 kg, viene sconfitto 9-1 dal kazako Dauletbekov. Il lottatore sammarinese è stato condizionato da un avvio difficile nei quarti di finale, con il suo avversario subito sul 4-0, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, non è poi riuscito a rientrare in gara, tanto cedere 9-1. Il mondiale di Myles Amine era partito nel migliore dei modi. Nella gara d'esordio il titano aveva superato il cinese Zushen Lin con un 5-3 che gli aveva permesso di superare il turno di qualificazione e accedere agli ottavi. Ancora meglio il secondo incontro di giornata di Myles Amine con il lettone Samusonoks superato 4-0. Nei quarti come detto la sconfitta contro il kazako Dauletbekov. Il mondiale del lottatore sammarinese potrebbe però non essere ancora finito. La speranza dell'atleta biancoazzurro è nel ripescaggio per accedere ancora a una medaglia. Tutto dipenderà dal cammino di Dauletbekov che, in caso di finale, permetterebbe a Myles Amine di tornare in corsa. In semifinale il kazako se la vedrà con David Morris Taylor III, l'americano è il campione olimpico in carica. Domani sarà il giorno dell’esordio del fratello Malik che sfiderà al primo turno il coreano Lee nella categoria 74 kg.