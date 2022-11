Nuoto: aperta la stagione della Gens Aquatica

L’associazione sportiva Gens Aquatica Nuoto San Marino ha aperto il via alla stagione 2022-2023 con la partecipazione al Trofeo Enrico Meroni a Rovereto, dove sono state conquistate le prime medaglie da Margherita Gregoroni, Carlotta Modula, Ilaria Ceccaroni, Giacomo Casadei e Matteo Oppioli e si sono registrate discrete prestazioni da parte di tutta la rappresentativa composta che ha visto in gara gli atleti Gens a partire dagli esordienti e fino agli Assoluto.

Al Campionato Italiano Assoluto in vasca corta a Riccione hanno rappresentato i colori della Gens, avendo ottenuto i tempi per accedervi, due atleti, Casadei e Oppioli. Il direttore tecnico Corsetti commenta: “Alla prima uscita stagionale, ancora non al meglio della condizione, abbiamo partecipato al trofeo di Rovereto, consapevoli di non poter ottenere buoni riscontri cronometrici, ma con l’intento di far socializzare e aggregare il gruppo, considerato che quest’anno nelle file della Gens abbiamo visto l’ingresso di diversi nuovi atleti. Per quanto riguarda i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta, i risultati cronometrici sono stati decisamente apprezzabili. Ottimo Giacomo Casadei che ha ottenuto due record nazionali, rispettivamente nei 100 e 200 rana, e discrete prestazioni di Matteo Oppioli nei 100 e 200 stile, vicino ai suoi personal best. Ricordiamo anche le ottime prestazioni di Lorenzo Glessi, Alice Mizzau e Martina Rombaldoni, compagni d’allenamento dei nostri atleti. Ora ci attende un lungo periodo d’allenamento per preparare al meglio l’ultima gara dell’anno 2022, il 23 dicembre, ovvero la Coppa Brema". A fine novembre sono previste le qualifiche del Torneo Invernale Esordienti e, successivamente il primo turno di qualifiche del Campionato regionale di categoria in vasca corta.