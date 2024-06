Intervista a Luca Di Mari

"Il livello è salito tantissimo, sarà una bella battaglia". Così Luca Di Mari, CT del Tiro a Volo, su quella che sarà l'Olimpiade di Parigi di Alessandra Perilli, in pedana per difendere il bronzo di Tokyo. "La qualificazione ce la siamo sudata - dice il CT - ogni gara ha la sua storia, un atleta che vuole puntare in alto deve imparare ad archiviare tutto quello che ha fatto, nel bene e nel male".