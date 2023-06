Primi piattelli per Perilli e Berti

Sole e quasi assenza di vento. Rispetto alla pioggia fredda di ieri sembra passata almeno una stagione. Contorno, non fosse che il Tiro a Volo il contorno non ce l'ha. Qui è tutto main course e tra il mirino e il piattello la testa va in giro e bisogna tenerla lì. Comincia la rincorsa alla finale per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti alle prese con le prime 3 serie da 25. Si parte e la prima è tutto un trovare la confidenza con un campo e una situazione nemmeno lontana parente di quella del giorno prima.

Alessandra combatte e tira fuori un 22 di speranza, ma assolutamente da migliorare. Cosa che avviene puntualmente nella seconda quando a condizioni stabilizzate, Perilli spara un 24 che la riporta in gruppo. In campo maschile invece non è una gara. E' una parata di cecchini, una vagonata di 25 al contempo qualità e avvilimento. Berti fa segnare un 23 che avulso dal contesto non è un brutto numero, ma che quassù lo mette dietro al grosso della vicenda. Di seguito ancora Perilli e Berti 2 volte. Fino ai 75 del giro di boa. Nel pomeriggio sarò più chiaro quanto sia lecita la speranza di un posto in finale.