Rebosio e Casadei aprono il programma del Nuoto

Tante discipline chiudono il programma e ad Orano è tempo di fare staffetta. Raccoglie il testimone il Nuoto che entra in scena ai Giochi con tanti bei talenti futuribili e niente campioni affermati. La concomitanza coi Mondiali rende impossibile al "Gotha" la trasferta a Orano.

Così il Mediterraneo riprende quel ruolo di palestra per atleti in gara sognando Parigi. La prima giornata prevede competizione per due sammarinesi. Il primo a entrare in acqua è il classe 2004 Alessandro Rebosio, per lui debutto internazionale tra i grandi dopo l'esperienza al'Eyof. Per lui 50 Farfalla in 26''26 lontano dal personale. A seguire è toccato a Giacomo Casadei. Impegnato nei 200 rana, il sammarinese ha fornito una buona prova chiudendo in 2'20''31, miglior tempo stagionale molto vicino al suo personale.

Per lui dodicesimo crono su 18 partenti, conferma di solidità e continuità ad alti livelli oltre a tutti i margini di miglioramento che porta con sé un atleta di appena 20 anni.