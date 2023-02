Riparte la stagione dei Campioni d'Italia

Allenamento a ranghi ridotti per il San Marino Baseball che sul diamante di Serravalle ha cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A che prenderà il via il 15 aprile. I Campioni d'Italia ripartono da un gruppo ben collaudato e che vedrà l'innesto di 4 giocatori. Si tratta del ricevitore Rosales Motta, nella passata stagione all'Oltretorrente Parma e di Ericson Leonora, per due stagioni esterno della Fortitudo Bologna. Sul Titano anche due nuovi lanciatori, il ritorno di Nicola Garbella e l'arrivo dal Rimini di Gianluca Tognacci. Lasceranno invece i campioni d'Italia, Ustariz e Mazzocchi mentre Gabriele Quattrini e Lorenzo Morresi, faranno ritorno a Macerata. Una squadra forte e con un solo obiettivo, arrivare a giocare l'ultima partita della stagione. I campioni d'Italia, cosi come la Fortitudo Bologna, hanno deciso di rinunciare alla Coppa dei Campioni. Una decisione pienamente condivisa con la società.

Nel video l'intervista al manager Doriano Bindi