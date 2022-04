il Rugby Club San Marino ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nel girone Emilia Romagna del campionato italiano UISP. I sammarinesi hanno avuto la meglio contro i Cinghiali del Setta Bologna con un rotondo 48-3 in cui gli ospiti hanno segnano 8 mete. il Rugby Club San Marino tornerà in campo per l’ultima giornata l’8 Maggio in casa dei Torelli Sudati di Padova. In caso di vittoria sarà certo il secondo posto finale in classifica.