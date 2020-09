San Marino completa la tripletta contro Godo

San Marino vince anche gara 3 della sfida con Godo e completa la tripletta nella penultima giornata del campionato di serie A. La squadra di Mario Chiarini si è imposta per 5 a 2, segnando 3 punti nella settima e ultima ripresa. Doppia vittoria anche per l'Unipol Bologna che al Gianni Falchi ha regolato il Collecchio con il punteggio di 9 a 2 e 8 a 4. Già decise le due finaliste per lo scudetto 2020, per Unipol Bologna e San Marino è ora questione di stabilire chi avrà il diritto di cominciare in casa le Italian Baseball Series: sarà determinante lo scontro diretto in programma nel prossimo week-end.