Il San Marino vince 12 a 1 in casa del Godo, mantiene il comando della classifica ma deve attendere ancora una vittoria per la qualificazione alla finale scudetto. Festeggia invece la Fortitudo Bologna che supera per 11 a 6 il Collecchio e conquista la qualificazione alla Italian Baseball Series. Assegnata una vittoria per 7-0 a tavolino al Parma dopo che Macerata ha rinunciato a partecipare alla trasferta in Emilia.