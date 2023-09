San Marino vola: Cristian Selva è campione europeo IMAC

C'è un San Marino sul tetto d'Europa. Ed è nel mondo dell'aeromodellismo con Cristian Selva, autore di una straordinaria prova a Leszno, in Polonia. Il giovanissimo sammarinese si è laureato campione europeo di acrobazia IMAC categoria Sportsman Junior e Assoluto. Una prestazione di assoluto spessore per Selva che, nel corso dei cinque giorni di gara, è stato in grado di imporsi in diverse manche e assicurarsi anche dei secondi e terzi posti fondamentali per il successo in classifica generale. Erano 8 i programmi acrobatici in programma, di cui 5 conosciuti e 3 mai provati dai piloti. Una disciplina di nicchia e sicuramente spettacolare: per Cristian una passione che nasce già in famiglia, grazie al padre Massimo.

Agli Europei polacchi la squadra della Federazione Aeronautica Sammarinese si è presentata con tre atleti, accompagnati dal Team Manager Jean Paul Delteil: oltre a Cristian c'erano Massimo Selva e Sebastiano Silvestri, capace di chiudere in terza posizione la categoria Unlimited.

Nel servizio l'intervista a Cristian Selva, campione europeo Sportsman Junior e Assoluto IMAC