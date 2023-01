Serata di premiazioni per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva

Le premiazioni della Federazione Pesca Sportiva

Storicamente la Pesca Sportiva è da sempre un fiore all'occhiello per San Marino. Tanti grandi risultati raggiunti in campo nazionale e internazionale. E per questo la Federazione Sammarinese ha deciso di premiare gli atleti che si sono distinti nella stagione 2022. A partire dalle Nazionali che hanno partecipato alle varie manifestazioni, su tutti i Campionati del Mondo: quello “Mare da Natante” ad Albufeira in Portogallo, quello di Acque Interne in Croazia, quello dei Veterani Over 65 in Polonia e quelli per Club. In totale sono state 5 le Nazionali che hanno rappresentato San Marino nel mondo. Oltre a queste premiazioni ci sono state anche quelle per i vincitori dei Campionati Sammarinesi nelle diverse categorie: Ivan Biordi e la società Lenza Biancazzurra nelle Acque Interne, Romano Valeriani nei Master, Renzo Francioni nei Veterani, Sergio Scarponi nel Promozionale, Filippo Parenti e la Cannisti Dogana Amo nella “Carpa Lago”, Federico Soldati e la SPS Serravalle Maver nella “Trota Lago”. Nel Feeder premio per Giancarlo Fusini, nella “Pesca in Mare dalla Barca” c'è Lorenzo Mularoni mentre Nicolò Franci ha vinto il Campionato Under 11 e Tommaso Casadei quello Under 15.

Presente, ovviamente, il direttivo della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva con il presidente Bruno Zattini. Alle premiazioni anche il vice-presidente del Cons Christian Forcellini che ha consegnato le targhette, tra gli altri, a Thomas Biordi (campione regionale Allievi) e Simon Moroni (campione regionale Giovanissimi). La Cannisti Dogana si è tolta anche lo sfizio di conquistare il Campionato Promozionale dell'Emilia Romagna con Filippo Parenti vincitore nell'individuale. C'è anche un campione del mondo: è Federico Soldati, iridato nel “Mare da Natante” per Club in Montenegro. Una serata di festa, per una Federazione vincente e sempre pronta a crescere.