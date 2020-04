Solidarietà: la FSSI dona 300 mascherine ai Corpi di Polizia

La Federazione Sammarinese Sport Invernali, per sostenere la difficile battaglia che San Marino sta affrontando per combattere l’emergenza da Coronavirus, ha donato 300 mascherine ai Corpi di Polizia operanti sul territorio e alla Protezione Civile. Un gesto che nasce dalla consapevolezza che spesso mancano, o non sono sufficienti, i dispositivi di protezione per coloro che si adoperano per mantenere l’ordine nel Paese e per contrastare la diffusione del contagio. Si tratta di dispositivi medici certificati prodotti da Energia Pura, azienda che normalmente si occupa di abbigliamento tecnico per le squadre agonistiche di sci e che recentemente ha riconvertito la propria produzione. Le mascherine, personalizzate con i colori della bandiera sammarinese, sono lavabili e quindi riutilizzabili. Con questa donazione la FSSI intende esprimere la propria vicinanza e il proprio ringraziamento a chi ogni giorno è impegnato sul campo in questa battaglia.