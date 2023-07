Tavball in Cava dei Balestrieri: show sul Titano

Una location unica e suggestiva come la Cava dei Balestrieri, 24 coppie provenienti da tutto il mondo a darsi battaglia in un gioco-sport nuovo, innovativo ma appassionante. Il Tavball European Tour 2023 ha fatto tappa a San Marino per un torneo con squadre da Argentina, Brasile, Germania, Svizzera, Italia e – appunto – San Marino. In mattinata si è svolta la fase a gironi che ha definito poi l'accesso ai vari tabelloni. Le due coppie biancazzurre – quelle composte da Thomas Muccioli-Alessandro Giambalvo e da Lorenzo Pasquinelli-Alberto Tomassini – sono finiti nel Bronze. Grande risultato ottenuto da Pasquinelli e Tomassini che, dopo aver passato agevolmente quarti e semifinali, sono stati sconfitti in finale dalla coppia italiana formata dai fratelli Omar e Lorenzo Pigliacampo.

Nei tabelloni principali invece è stata una bella sfida tra Italia e Germania. Nel Silver meglio i tedeschi con Philipp Halbow e Felix Lange che hanno battuto la coppia riminese Alessandro Proverbio-Gioele Ancora. Rivincita azzurra nella finalissima Gold – la più prestigiosa – con il trionfo di Lorenzo Guagneli e Federico Nava di Cesenatico su Peter Michael e Robin Halbow. Un ultimo atto dall'altissimo tasso tecnico, con colpi e giocate che hanno entusiasmato il pubblico presente in Cava. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, l'Associazione Tavball Europe e San Marino Welcome: un evento sicuramente da ripetere in futuro.