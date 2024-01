Mattias Mongiusti è terzo assoluto nel secondo torneo nazionale giovanile della stagione, disputatosi a Terni e con in gara i migliori pongisti italiani. Per il sammarinese, impegnato nella categoria U21, è il terzo podio consecutivo in un torneo di alto livello. Tra gli altri biancazzurri spicca il 3° posto di Loris Ceccoli negli U13.