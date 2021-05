Agli Europei di tiro a segno in Croazia, la sammarinese Agata Alina Riccardi era impegnata nella carabina 10 metri, la tiratrice biancoazzurra ha concluso le qualificazioni con il punteggio di 616.7 con la 72' posizione finale su 92. Alla finale si qualificavano le prime otto. Il punteggio minino per entrare in finale è stato di 627.9.