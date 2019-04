Un nuovo impianto per il golf sammarinese

La commissione per le politiche territoriali di San Marino ha approvato in via definitiva la variante al piano particolareggiato della zona servizi Golf di Cà Montanaro. Nell'area che attualmente ospita il campo pratica, verrà realizzato un nuovo impianto da 9 buche di Picth & Putt, la versione ridotta del golf. La Federazione Sammarinese e il Golf Club Cassa di Risparmio, che hanno raggiunto i 200 soci praticanti. Cominceranno i lavori nel periodo estivo con la realizzazione di un invaso per l'acqua. Il nuovo campo di Cà Montanaro sarà pronto entro la fine del 2020.