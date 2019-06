Un ottimo bilancio di fine stagione per il tiro a segno biancazzurro

Tre titoli regionali e un secondo posto per i tiratori sammarinesi che hanno preso parte al Campionato Emilia Romagna. Agata Alina Riccardi si è classificata al primo posto nella carabina donne, gruppo A; Marcello Massaro ha trionfato nella pistola ad aria master uomini, Silvana Parenti nella pistola ad aria donne, gruppo B, mentre Maria Luisa Menicucci si è classificata al secondo posto nella pistola ad aria master donne. Non sono mancati buoni piazzamenti in tutte le specialità nell’ultima gara della stagione, a cominciare dai giovani della carabina. Diego Penserini ha chiuso quarto in categoria allievi, Mattia Bianchi sesto in categoria ragazzi e sesto anche Alex Marchetti in categoria junior uomini.

Quarto posto per Erika Ghiotti nella categoria donne, gruppo A; quinto posto per Roberto Raschi nella carabina libera a terra, categoria master uomini, sesta Giulia Guidi nella carabina libera standard, categoria donne. Nella pistola ad aria, quinto posto per Sara Raschi in categoria donne, settima Silvia Marocchi e quinta Nadia Marchi nella master donne. Nella categoria master uomini Massimiliano Balducci ha chiuso al 21° posto, mentre Marco Gasperoni ha chiuso 13° di categoria uomini.

La Federazione Sammarinese Tiro a Segno si complimenta con tutti gli atleti e annuncia che i tiratori sono attesi dal Gran Premio d’Estate, in programma il 6 e 7 luglio al poligono federale di Acquaviva.