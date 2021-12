Volley: Beach & Park sconfitta dal Santarcangelo

Altra battuta d’arresto per la Beach & Park di San Marino che torna dalla trasferta di Bellaria contro il Santarcangelo con una sconfitta per 3 a 0. “Non abbiamo mai palleggiato bene - ha spiegato coach Wilson Renzi - . Nel primo set siamo partite male, non siamo state incisive in battuta e negli attacchi da posto 4. Nel secondo set, altra falsa partenza ma pian piano abbiamo recuperato grazie a una maggior spinta in battuta fino ai meno tre punti ma poi siamo tornate a non essere incisive. Nel terzo set eravamo sopra 23/19 ma ci siamo perse. Sul 24/23 abbiamo fatto fallo di piede in battuta e abbiamo finito per perdere 24/26. Speriamo che il lavoro in palestra inizi a dare presto qualche frutto”.