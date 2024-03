Volley: la PromoPharma batte la Querzoli Forlì

Una vittoria che vale doppio quella conquistata dalla PromoPharma contro la Querzoli Forlì, perché la squadra di coach Marco Ricci batte una diretta concorrente per la salvezza. Al PalaCasadei i Titani s'impongono per 3-0. Nel primo set i sammarinesi giocano in maniera ordinata e si portano in vantaggio, trovando anche un allungo sul 14/7. Al tentativo di recupero ospite la PromoPharma risponde con un lungo turno di battuta di Bernardi che porta sul 23/15. Frascio chiude il parziale sul 25/19.

Nel secondo set, il sorpasso sammarinese arriva sul 8/7. Nonostante il time-out ospite il parziale è ben indirizzo a favore dei Titani che lo chiudono 25/18. Nel terzo set, Forlì parte meglio, la PromoPharma resta in scia ma non riesce ad agganciare gli avversari. Sul 18/14 per i romagnoli, il secondo time-out sammarinese ha gli effetti desiderati e al rientro in campo San Marino piazza un 7-1 che lo porta sul 21/19. Il parziale si chiude 25/23 per la PromoPharma.

In tabellino da segnalare i 20 punti di Frascio. In classifica i Titani salgono a 18 punti gli stessi del San Mauro Pascoli. Una vittoria che garantisce un pizzico di tranquillità in vista della difficilissima trasferta di sabato prossimo in casa della capolista Collemarino.