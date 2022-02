Volley: la Titan Services strappa un punto alla capolista Macerata

È una grande prova quella della Titan Services di Stefano Mascetti. I biancoazzurri ospitavano al PalaCasadei la capolista Macerata. I Titani cedono al tie-break al termine di una partita molto combattuta. Sammarinesi senza quattro giocatori, tra i quali Kiva, ai quali si aggiunge il libero Bacciocchi per un problema al piede. Macerata parte meglio, con la squadra di casa che cerca le misure del proprio gioco. Gli ospiti sono una squadra quadrata, che difende e costruisce con grande lucidità. Il primo parziale è 25/21 per i marchigiani. Nella seconda frazione di gioco parte meglio la Titan Services grazie a un paio di ace sporchi di Zonzini e agli attacchi di Ricci. Macerata stranamente si disunisce e infila una serie di errori che portano a un parziale di 8/2. La capolista rientra sul 21 pari, ma il set è sammarinese 25/22. Terzo set in equilibrio dall’inizio alla fine ma è San Marino che si presenta davanti allo sprint finale e chiude al terzo tentativo con un attacco in pipe di Frascio. Nel quarto set parte davanti la squadra di casa, Macerata rientra sul 12 pari e va avanti. La Titan Services si perde un po' il set è di Macerata 25/16. Nel tie-break Titan Services rientra sul 10 pari ma Macerata allunga nuovamente e tiene il vantaggio chiudendo 15/12. I biancoazzurri salgono a quota 21 punti e sabato prossimo saranno impegnati in trasferta a Civitanova Marche che di punti ne ha 23. È tornata in campo anche la squadra femminile in serie D della Beach&Park. A Villa Verucchio arriva un ko per 3-1 in una sfida salvezza. Titane ora ultime in classifica a due punti dalla romagnole. Sabato prossimo a Serravalle arriva la capolista Forlimpopoli.