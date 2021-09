Volley Serie B. Titan Services, ai nastri di partenza la nuova stagione

La terza stagione consecutiva in serie B per la Titan Services San Marino è alle porte. Il campionato inizierà il 16 ottobre e il primo impegno sarà casalingo: i titani si sfideranno sotto rete con Osimo. E questa è la prima novità dell’anno. La Titan Services, infatti, non è stata inserita nel solito girone “E”, quello delle emiliano-romagnole ma, con il Bellaria e con la Consolini San Giovanni in Marignano, è stata collocata nel gruppo “G”, con una squadra abruzzese (Volley Alba Adriatica) e otto squadre marchigiane fra le quali Loreto, Macerata e Pesaro. Cosa cambia lo chiediamo a Stefano Mascetti, confermatissimo allenatore della Titan Services.