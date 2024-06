DML: Le opportunità di una sanità gratuita e di eccellenza

Quello della sanità è un comparto molto importante per la vita di ogni cittadino, per mezzo del quale è garantita la cura psicofisica di ciascuna persona. La nostra Repubblica si è distinta per avere una sanità gratuita, che va garantita anche per il futuro e valorizzata per le sue eccellenze che nel tempo sono innegabilmente sfumate. Poter esprimere eccellenze in campo sanitario, significa cure specialiste all’avanguardia e quindi mobilità attiva di pazienti provenienti da fuori confine. Dobbiamo anche incentivare i luminari della medicina a considerare il nostro Stato come attrattivo e per farlo occorre offrire loro incentivi fiscali e professionali. Di fatto tutto ciò si configurerebbe come motore di sviluppo economico ed occupazionale. In tema di prevenzione e sicurezza è necessario ampliare gli sforzi per evitare incidenti ed infortuni che generano elevatissimi costi sociali e sanitari. Prevenire significa educare alla sicurezza fin dalla scuola primaria, significa promuovere screening sulla popolazione per prevenire malattie e/o curarle tempestivamente e significa anche potenziare e vigilare sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo convinti che una nuova infrastruttura ospedaliera avanzata, con elevati standard di qualità, possa attirare capitale umano necessario al suo funzionamento e fornirebbe l’opportunità di una adeguata formazione anche per il personale medico del nostro territorio. L’innalzamento della qualità dei servizi non prescinde dalla progettazione di una nuova struttura ospedaliera moderna, efficiente, all’avanguardia, sostenibile e flessibile che dovrà essere realizza attraverso un bando internazionale che coinvolga anche le nostre realtà economiche. Consapevoli della necessità di razionalizzazione ed efficienza dei costi del Servizio Sanitario, ripristinando una celere accessibilità ai servizi sanitari di base o della relazione diretta tra paziente e medico curante. A tal proposito, occorre superare totalmente lo strumento del COT. Riteniamo che vada senz’altro potenziato il servizio pediatrico, garantendo il mantenimento nel tempo di figure di riferimento, che nei casi più gravi possano garantire anche un’assistenza a domicilio. Allo stesso modo, l’implementazione di sistemi tecnologici di gestione dei dati sanitari rappresenta uno strumento sempre più strategico nell’ambito delle attività di screening e prevenzione delle malattie. La tecnologia, però, non può né deve sostituire il rapporto medico-paziente, per cui sarà sempre necessario disporre sul territorio di una rete capillare di assistenza socio-sanitaria, che permetta a tutti coloro che hanno difficoltà di deambulazione, di poter ricevere assistenza domiciliare, nonché farmaci ed altri presidi medicali necessari. C’è poi da rilevare che acconto alle attività sanitarie pubbliche e private si è registrata una fiorente attività di sviluppo del comparto di imprese che producono e commercializzano prodotti dedicati alla salute ed all’estetica. Il numero delle licenze attive, i dati sull’occupazione ed i fatturati aggregati delle aziende di prodotti cosmetici, integratori, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e farmaci, hanno raggiunto volumi rilevanti e certamente si apriranno nuove opportunità di sviluppo per l’intero comparto. Per questo occorre porre attenzione a questo settore economico, unitamente alla Farmacia Internazionale dell’ISS, per il ruolo che potranno giocare per tutta l’economia sammarinese negli anni a venire. Il futuro ed il nostro ruolo nel mondo passa attraverso la promozione e realizzazione di una sanità efficiente di alto livello, accessibile e gratuita per tutti i nostri cittadini.

cs DOMANI - Motus Liberi