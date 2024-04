1 Aprile: l'Unione Europea al centro dell'orazione di Ian Borg

Il ministro degli Affari esteri di Malta richiama le affinità fra Malta e San Marino, l'impegno di preservare sovranità identità ed indipendenza. Nella sua orazione Ian Borg , ministro degli Affari Esteri ed Europei di un paese che detiene la presidenza dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, richiama alla storica posizione di neutralità che caratterizza la sua politica estera, quale strumento per facilitare il dialogo e la cooperazione in questo particolare scenario multilaterale, in cui imperversano tensioni e conflitti. “Come San Marino -ha detto-sosteniamo la convinzione che il dialogo la diplomazia siano le fondamenta di relazioni internazionali costruttive” e cita l'accordo sul rafforzamento delle consultazioni bilaterali firmato nel settembre scorso a Malta, come un segnale promettente per lo sviluppo futuro delle relazioni. Cuore dell'intervento è l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, “che segnerà- ha detto- un significativo passo avanti nei legami tra il titano e l'Unione, e sul quale si augura lavorerà il nuovo governo, da giugno in poi. Cita l'esempio- nel ventesimo anno dall'adesione, dei benefici conquistati da Malta “la cui crescita- dice- può essere attribuita ad una combinazione di fatti storici, tra cui l'appartenenza all'UE. E ribadisce il sostegno a San Marino Possa la vostra leadership, ha augurato ai nuovi Capitani Reggenti, portare prosperità, stabilità continua e unità nella vostra nazione ” Nel video l'intervista a Ian Borg, oratore ufficiale della cerimonia e ministro Affari Esteri Malta