15 novembre: scatta l'obbligo degli pneumatici invernali o catene a bordo

Con l’inizio della stagione invernale torna l’obbligo di procedere alla sostituzione delle gomme dell’auto; per chi utilizza il doppio treno di gomme invernali/estive, gli pneumatici invernali devono essere montati a partire da oggi e tenuti fino al 15 aprile, in Italia. Mentre a San Marino l'obbligo termina il 31 marzo. Come da ordinanza emessa dal Congresso di Stato.

Le catene devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere montati. Inoltre in caso di neve o ghiaccio, è vietata la circolazione dei motocicli e ciclomotori a due ruote sul territorio sammarinese.



La Polizia Civile, in questa prima fase, farà opera di sensibilizzazione sugli automobilisti, sia per la presenza di temperature più vicine a quelle primaverili, sia per la tempistica del cambio gomme, con richieste che vengono smaltite nel giro di alcuni giorni. Ma dal Comando di Murata raccomandano la necessità di essere attrezzati per la sicurezza personale e degli altri.

Tolleranza che viene meno con l'avvicinarsi di dicembre e di possibili cambi repentini del meteo. Quindi o pneumatici invernali o catene a bordo "Purché della misura adatta alla gomma". Capitolo sanzioni: si parte dai 50 euro per il mancato rispetto dell'Ordinanza del Congresso di Stato, fino a 100 euro. Ma si tratta di multe variabili, a seconda delle conseguenze, come l'intralcio alla circolazione e di conseguenza la necessità di rimuovere il mezzo.

"Ci sono stati casi - fanno sapere dalla Polizia Civile - di blocco di auto anche con termiche, soprattutto in situazioni di pericolo". Quindi condizioni di sicurezza. A San Marino sono ammessi anche pneumatici con i chiodi, tranne nel centro storico. Infine un richiamo a motorini, biciclette e monopattini: in caso di fondo innevato non possono circolare.