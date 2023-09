50 anni di ordine sacerdotale, Don Pino celebrato alla Parrocchia di Borgo

L’annuale festa della Parrocchia di Borgo Maggiore quest’anno ha un significato speciale. Il 2023 rappresenta infatti il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Pino Iannuzzi, ricevuta il 5 agosto 1973 a Città della Pieve (provincia Perugia) nel Santuario Madonna di Fatima.

Cinquant’anni dopo la ricorrenza sarà onorata nella Chiesa del Suffragio. Alle ore 18:30 di sabato 9 settembre Don Pino ha concelebrato una messa insieme a Monsignor Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino-Montefeltro. A seguire, un rinfresco al Monumento di Don Bosco.

Don Pino Iannuzzi ha raccolto in una lettera le sue emozioni: “Da una parte sarebbe stato mio desiderio passare in silenzio questo anniversario. (…) Ma giorno devo dire grazie al Padre, ed è bello approfittare di questa circostanza per farlo insieme a voi”.

Il week-end di festa nella Piazza di Borgo era iniziato con le celebrazioni per i 50 anni di Scoutismo a San Marino. Domenica 10 settembre invece la 33° edizione del Palio Don Bosco che vedrà sfidarsi in sfide di vario genere alcuni rappresentanti delle varie frazioni del Castello di Borgo Maggiore.

La giornata di Domenica sarà preceduta dalla Messa Solenne, in Piazza Grande, alle ore 11:00.