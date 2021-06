50 anni di relazioni San Marino-Cina: una targa a ricordo di Terenzi e una emissione filatelica

50 di relazioni San Marino-Cina: una targa a ricordo di Terenzi e un francobollo

I Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini svelano la targa che il Congresso di Stato dedica a Gianfranco Terenzi, alla “fruttuosa eredità trasmessa nell'instancabile azione di tessitura politica, economica, commerciale e sociale fra San Marino e Cina” – si legge nella motivazione. La targa sarà posta nei locali dell'Università che ospitano l'Istituto Confucio, da Terenzi voluto e fatto crescere nel tempo.

Parte proprio da qui il Segretario agli Esteri Luca Beccari: “Questa sede è il luogo tangibile del suo impegno per portare la cultura cinese a San Marino e promuovere San Marino in un grande Paese come la Cina. Gian Franco – ha detto - è il grande assente di queste celebrazioni”. Presente la famiglia, con la figlia Barbara che, ringraziando il Congresso, è tornata a ricordare l'azione del padre nella promozione delle relazioni fra i due Paesi.









Davanti ad una nutrita delegazione di Governo, i saluti del Rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli e dei due direttori del Confucio – per San Marino, Karen Venturini e per la Cina, Li Yujin.

Nel 50esimo delle relazioni ufficiali, anche una emissione filatelica, presentata dal Segretario Marco Gatti e dal Direttore dell'Ufficio Rosemarie Stacchini. Il motivo grafico del francobollo è stato scelto tramite Concorso, che ha visto coinvolti il Confucio insieme al Corso di Laurea in Design. Su 33 lavori proposti, scelto quello di Giovanni Piccoli.

Un momento ufficiale carico di simboli, dominano i colori e le espressioni culturali tipiche: la musica e il canto, la visita alla mostra dedicata alla medicina, dimostrazioni dell'arte e della disciplina della calligrafia cinese.

Nel video, le interviste al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, a Barbara Terenzi e al Direttore dell'Istituto Confucio, Karen Venturini.