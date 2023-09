80 anni di storia, le sfide della CSDL che festeggia al parco Ausa

Al parco Ausa di Dogana, la Confederazione sammarinese del lavoro celebra gli 80 anni di storia. E lo fa con un tuffo nel passato, grazie agli storici Laura Rossi e Tonino Carattoni. In esame il periodo dal 57' al 76', cioè dai fatti di Rovereta alla nascita della Centrale Sindacale Unitaria. Ma c'è spazio anche per le conquiste con le leggi su erga omnes e rappresentatività, spiegate dal professore Luciano Angelini. I giovani Cristian Bertozzi e Vanessa Caligari rappresentano il futuro con il loro impegno delle Federazioni. Per chiudere con il segretario generale, Enzo Merlini, che lancia la sfida per il futuro.

Nel video l'intervista a LUCIANO ANGELINI, docente Diritto del Lavoro Sammarinese Università di Urbino e CRISTIAN BERTOZZI, funzionario Federazione Industria.