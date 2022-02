A due giorni dal National Day del Titano, già iniziate le celebrazioni

La corrispondenza di Elisabetta Norzi che ha intervistato Federico Pedini Amati

"Connecting minds, creating the future", il motto di questa edizione di Expo. Un ponte tra passato e futuro, la connessione tra San Marino e gli Emirati Arabi Uniti. Mancano due giorni al National Day del Titano, e le celebrazioni sono già cominciate: un gruppo di giovani studenti emiratini si è lasciato ispirare dalla storia e dalle suggestioni della preziosa fibula del tesoro di Domagnano, esposta al Louvre di Abu Dhabi, per realizzare performance musicali ed artistiche. Progetto nato dal Louvre insieme alla scuola emiratina Da Coda Musiqaa, prevede anche una borsa di studio per i migliori allievi, in collaborazione con il centro di formazione musicale San Marino International Music Summer.







E proprio il ponte che si è creato in questi mesi, tra le antiche tradizioni di San Marino, ed il futuro, esibito in ogni angolo qui ad Expo, saranno al centro della Giornata Nazionale del Titano. "Sarà una giornata che vedrà la conoscenza da parte di tutti gli altri del nostro Paese - spiega il Segretario Federico Pedini Amati - anche con le performance che metteremo in campo. Altri padiglioni hanno più appeal, ma nel nostro piccolo abbiamo portato più di 150 mila visitatori, di cui oltre 5 mila in un solo giorno". Annunciando poi incontri con le massime istituzioni arabe anche alla luce dell'attenzione che hanno dimostrato nei confronti del Titano grazie anche al lavoro del commissario Mauro Maiani.

E con il messaggio "Climate action Now", oggi si è svolta un'altra iniziativa dedicata alle generazioni di domani, in occasione della Giornata Nazionale dell'Ambiente: rappresentati dei 192 Paesi partecipanti ad Expo, tra i quali il Commissario generale di San Marino, Filippo Francini, sono stati invitati a piantare un albero, come segno dell'impegno, da parte di tutti gli Stati, a combattere il cambiamento climatico e a lasciare in eredità ai giovani, con questa esposizione universale che si avvia al termine, idee e progetti concreti per un mondo più sostenibile.