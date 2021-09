Accordo sulle frequenze, la soddisfazione di Segretari di Stato a margine dell'incontro

L'incontro con il Ministro Di Maio è stato occasione per proseguire nella trattazione di questioni bilaterali. Il segnale di San Marino Rtv coprirà, in digitale, l’intero territorio italiano. A Roma l'accordo tra i Segretari di Stato agli Esteri e all'Informazione, Luca Beccari e Teodoro Lonfernini, e il ministro Luigi Di Maio. “Si apre- ha detto il segretario Lonfernini,- una più ampia collaborazione in materia radiotelevisiva tra i due Stati e la possibilità per entrambi di trarre vantaggi e opportunità” una volta che sarà completata la fase tecnica ancora tutta da sviluppare. Presente all'incontro alla Farnesina l'Ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro ed il presidente di San Marino Rtv, Pietro Giacomini. La firma è stata l'occasione di proseguire nella trattazione di dossier bilaterali aperti, in vista della commissione mista di novembre prevista dal nuovo accordo. Compresa la questione green pass.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, all'Informazione Teodoro Lonfernini ed al Presidente di San Marino RTV Pietro Giacomini